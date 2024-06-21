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Чемпионат Европы по футболу 2024

Леау оценил свою игру в матче с Чехией

21 Июня 2024 • 20:18 Комментировать
Португалия
2:1
Чехия

Португальский вингер Рафаэль Леау оценил свою игру в первом матче чемпионата Европы – 2024 с Чехией.

Напомним, в первом туре групповой стадии Евро португальцы переиграли чехов со счётом 2:1.

- Думаю, я провел хороший первый тайм против Чехии, я старался создавать моменты, у меня часто был мяч. Во втором тайме у меня было не так много моментов. Конечно, во втором тайме мне бы хотелось больше помогать команде, но мои товарищи по команде, вышедшие на поле, привнесли больше энергии, и я был очень рад. Не знаю, выйду ли завтра в стартовом составе, но я готов в любом случае. У нас есть очень качественная молодежь, они могут отлично выполнить свою работу, - цитирует Леау пресс-служба УЕФА.

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