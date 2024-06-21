Мартинес рассказал, зачем сборной Португалии 39-летний Роналду

Криштиану Роналду незаменим для сборной Португалии в некоторых компонентах, поэтому получает максимум игрового времени на Евро-2024, заявил главный тренер команды Роберто Мартинес.

«Криштиану привносит опыт, возможности для взятия ворот и открывания. Криштиану в национальной команде, потому что он заслуживает быть здесь. Просто посмотрите, что он делал и чего добился в последних соревнованиях», - приводит слова специалиста Record.

В своем первом матче континентального первенства португальцы обыграли сборную Чехии (2:1), однако Роналду не отметился результативными действиями. С тремя очками команда Мартинеса пока занимает второе место в группе F, уступая Турции по дополнительным показателям.

22 июня во втором туре лидеры встретятся между собой.