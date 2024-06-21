Наставник сборной Португалии: «Матч с Турцией будет отличаться от игры с Чехией»

Роберто Мартинес, тренер сборной Португалии, высказался о сборной Турции, с которой завтра его команда проведёт матч чемпионата Европы – 2024.

- Матч с Турцией будет отличаться от игры с Чехией. Они представляют собой невероятную смесь молодых талантов и опыта. Арда Гюлер и Йылдыз - молодые игроки, но они играют важную роль в команде, и их подкрепляет опыт таких игроков, как Чалханоглу Они отлично владеют мячом, и тренер создал им очень сильную оборонительную структуру, - передаёт слова наставника португальской сборной пресс-служба УЕФА.

Встреча между Португалией и Турцией пройдёт 22 июня, стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:00 по московскому времени.