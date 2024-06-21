Шапаренко: «Игра против Румынии нас многому научила»

Сборная Украины в пятницу добилась волевой победы над Словакией со счётом 2:1 в матче чемпионата Европы. По словам украинского полузащитника Николая Шапаренко, первая игра против Румынии, проигранная со счётом 0:3, стала для команды хорошим уроком.

«Хочу сказать, что первая игра против Румынии многому нас научила и позволила как следует подготовиться к сегодняшнему дню. Вы видели, как мы были сильны психологически. Мы следовали указаниям и идеям нашего тренера, и я этим очень горжусь», - слова Шапаренко приводятся на сайте УЕФА.

Сборная Украины после двух туров Евро-2024 имеет три очка в своём активе. Команда Сергея Реброва сохраняет шансы на выход в плей-офф, но ситуация остаётся сложной, ведь в третьем туре украинской сборной предстоит сыграть против Бельгии. Матч пройдёт в среду, 26 июня.