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Чемпионат Европы по футболу 2024

Жота: «Турция сильнее Чехии и будет рассчитывать на другой результат»

21 Июня 2024 • 19:39 Комментировать
Турция
...
Португалия
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Через 22 ч. 12 мин.

Нападающий сборной Португалии Диогу Жота поделился ожиданиями от завтрашнего матча против сборной Турции на чемпионате Европы – 2024.

- Ждем совершенно другой игры. Турки сильнее чехов и будут рассчитывать на другой результат. Можем получить преимущество, если навяжем свою игру, как в матче с Чехией, ведь Турция не привыкла защищаться низким блоком. Если все пойдет по плану, мы можем взять три очка и досрочно выйти в плей-офф чемпионата Европы, - передает слова футболиста пресс-служба УЕФА.

Напомним, Португалия в матче 1-го тура групповой стадии Евро-2024 обыграла Чехию со счётом 2:1, а турецкая национальная команда оказалась сильнее Грузии (3:1). Матч между Португалией и Турцией пройдёт 22 июня и начнётся в 19:00 по московскому времени.

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