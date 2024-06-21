Пёнтек сравнял счёт в матче Польша - Австрия

В эти минуты на чемпионате Европы играют сборные Польши и Австрии. Австрийцы быстро открыли счет, когда на девятой минуте головой забил Гернот Траунер. Соперник отыгрался только на 30-й минуте. Подобие штурма ворот польскими футболистами. После прострела слева в центр штрафной Ян Беднарек направил мяч в одного из защитников, Кшиштоф Пёнтек на подборе, и его попытка стала голевой.

1:1 на табло. Австрийцы выходят на первое место в онлайн-таблице с четырьмя очками, у Нидерландов и Франции - по три, у Польши - одно. Текстовый репортаж на LiveResult.ru.