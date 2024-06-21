Лучший бомбардир Евро-2024 из Словакии объяснил поражение Украине

Сборная Словакии в пятницу огорчила своих болельщиков, проиграв Украине со счётом 1:2 в матче второго тура группового этапа. За словаков забил нападающий Иван Шранц, который теперь вместе с Джамалом Мусиалой делит статус лучшего бомбардира Евро-2024 (у них по два забитых гола). После игры Шранц дал комментарий.

«Мы хорошо начали, но потом стали сдавать. Мы стали оставлять украинцам больше пространства для быстрых контратак. Жаль. Но после двух матчей мы продолжаем бороться за плей-офф», - слова Шранца приведены на сайте УЕФА.

В третьем туре сборная Словакии сыграет против Румынии – матч пройдёт 26 июня.