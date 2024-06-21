Наставник сборной Словакии: «Рад, как мы играли, горжусь ребятами»

Франческо Кальцона, рулевой сборной Словакии, поделился комментариями после поражения от Украины.

Встреча чемпионата Европы – 2024 прошла 21 июня и завершилась победой украинской команды со счётом 2:1.

- Трудный матч. Чем-то я остался доволен, чем-то - меньше. Не могу винить своих игроков. В первой половине встречи мы выглядели просто отлично. Но у соперника классная команда.

Когда мы вели в счете, до конца матча оставалось еще очень много времени. Мы играли с очень сильным соперником. Я рад, как мы играли, и горжусь ребятами, - сказал главный тренер сборной Словакии на послематчевой пресс-конференции.