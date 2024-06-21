Вратарь Словакии высказался после поражения от Украины

Голкипер сборной Словакии Мартин Дубравка дал комментарий после поражения от Украины в матче второго тура групповой стадии чемпионата Европы. В первом тайме словаки открыли счёт, но во втором тайме они пропустили два гола и в итоге остались без набранных очков – 1:2.

«Мы хорошо начали и забили, но после перерыва всё изменилось. Украинцы стали создавать моменты и забили дважды, к нашему сожалению. Мы не смогли добиться большего. Ситуация в группе обострилась, впереди ещё один матч», - слова Дубравки приведены на сайте УЕФА.

После двух сыгранных туров сборная Словакии имеет три набранных очка в своём кармане. Ранее команда сенсационно обыграла Бельгию (1:0). В последнем туре словаки будут играть против Румынии – матч пройдёт в среду, 26 июня.