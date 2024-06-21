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Чемпионат Европы по футболу 2024

Семшов объяснил, почему сборная Австрии — «тёмная лошадка» Евро-2024

21 Июня 2024 • 19:22 Комментировать
Польша
1:3
Австрия
1 3.60 X 3.50 2 2.17
2-й тайм

Экс-игрок «Динамо» и сборной России Игорь Семшов рассказал, какую команду он считает «тёмной лошадкой» на текущем чемпионате Европы.

«Австрия. Практически все их футболисты играют в Бундеслиге. Можно сказать, что это вторая команда Германии, но с австрийскими паспортами», — цитирует Семшова «Чемпионат».

Напомним, в матче первого тура чемпионата Европы – 2024 сборная Австрии проиграла Франции с минимальным счетом 0:1. В эти минуты подопечные Ральфа Рангника встречаются с Польшей в рамках второго тура группового этапа.

За всеми событиями поединка Польша – Австрия можно следить в текстовой трансляции на портале LiveResult.

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Евро-Футбол.Ру,
Игорь Семшов Сборная Австрии

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ПОЛЬША АВСТРИЯ
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