Семшов объяснил, почему сборная Австрии — «тёмная лошадка» Евро-2024

Экс-игрок «Динамо» и сборной России Игорь Семшов рассказал, какую команду он считает «тёмной лошадкой» на текущем чемпионате Европы.

«Австрия. Практически все их футболисты играют в Бундеслиге. Можно сказать, что это вторая команда Германии, но с австрийскими паспортами», — цитирует Семшова «Чемпионат».

Напомним, в матче первого тура чемпионата Европы – 2024 сборная Австрии проиграла Франции с минимальным счетом 0:1. В эти минуты подопечные Ральфа Рангника встречаются с Польшей в рамках второго тура группового этапа.

За всеми событиями поединка Польша – Австрия можно следить в текстовой трансляции на портале LiveResult.