Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
100 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Группа A
Германия 2 6
Швейцария 2 4
Шотландия 2 1
Венгрия 2 0
Группа B
Испания 2 6
Италия 2 3
Албания 2 1
Хорватия 2 1
Группа C
Англия 2 4
Дания 2 2
Словения 2 2
Сербия 2 1
Группа D
Нидерланды 1 3
Франция 1 3
Австрия 2 3
Польша 2 0
Группа E
Румыния 1 3
Украина 2 3
Словакия 2 3
Бельгия 1 0
Группа F
Турция 1 3
Португалия 1 3
Чехия 1 0
Грузия 1 0
Чемпионат Европы по футболу 2024

Шкриньяр – о поражении от Украины: «Мы разочарованы»

21 Июня 2024 • 19:21 Комментировать
Словакия
1:2
Украина

Защитник сборной Словакии Милан Шкриньяр подвёл итоги матча чемпионата Европы – 2024 с Украиной.

Напомним, встреча прошла 21 июня и завершилась победой украинской команды со счётом 2:1.

- Первый тайм прошел хорошо, но после перерыва мы не смогли играть на таком же высоком уровне. Мы не следовали указаниям, позволили сопернику перевернуть игру. Мы разочарованы, хотели, чтобы все сложилось по-другому, но важно, что мы все еще в деле. Обидно, что упустили шанс на победу после такого отличного первого тайма, но нельзя опускать голову, - сказал защитник после матча.

В заключительном матче группового этапа Словакия сыграет против Румынии, встреча пройдёт 26 июня.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Сборная Словакии Сборная Украины Милан Шкриньяр ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 21 Июня
19:48
Шапаренко: «Игра против Румынии нас многому научила»
19:30
Лучший бомбардир Евро-2024 из Словакии объяснил поражение Украине
19:30
Наставник сборной Словакии: «Рад, как мы играли, горжусь ребятами»
19:25
Вратарь Словакии высказался после поражения от Украины
19:21
Шкриньяр – о поражении от Украины: «Мы разочарованы»
19:18
Сергей Ребров признался, что сказал игрокам Украины в перерыве
19:05
Тренер Украины Ребров объяснил, почему в воротах сыграл Трубин, а не Лунин
18:59
Тренер Украины Ребров прокомментировал победу над Словакией
18:37
Шапаренко – о победе Украины: «Сегодня на поле вышли 11 гладиаторов»
18:16
Определён лучший игрок матча Словакия – Украина
18:13
Четыре игрока, благодаря которым Украина переборола Словакию и осталась на Евро 2
17:54
Сборная Украины переломила Словакию и волевой победой максимально запутала ситуацию в группе 3
17:42
Яремчук вывел вперёд сборную Украины в матче со словаками
17:15
Шапаренко забил первый гол сборной Украины на Евро
17:11
Сборная Украины обновила антирекорд чемпионата Европы
16:34
Нападающий Словакии догнал Мусиалу – они лучшие бомбардиры Евро-2024
16:22
Сборная Словакии достаточно быстро повела в матче с украинцами
15:24
Словакия - Украина: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2
15:17
Лунин – на скамейке: Сборная Украины назвала состав на матч Евро-2024
02:02
Словакия - Украина: где смотреть прямую трансляцию онлайн
20 Июня
23:27
Ставка и прогноз на матч Словакия — Украина чемпионата Европы — 21 июня 2024
22:17
Словакия – Украина: прогноз и ставки БК Pinnacle
22:08
Ставка и прогноз на матч Словакия — Украина Евро-2024 — 21 июня 2024
20:38
Зинченко ответил, верят ли в сборной Украины в выход из группы на Евро-2024 1
18:17
Интересный прогноз и ставка на матч Словакия – Украина Евро-2024 – 21 июня 2024
19 Июня
09:33
Актуальная ставка и прогноз на матч Словакия – Украина Евро-2024 – 21 июня 2024
18 Июня
22:46
Ставка и прогноз на точный счёт матча Словакия — Украина Евро 2024 — 21 июня 2024
21:14
Ставка и прогноз на матч Словакия – Украина Евро-2024 – 21 июня 2024
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
100 $ Получить
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Назван новый главный фаворит Евро-2024: это не Англия, не Франция и даже не Германия Президент «Реала» Перес выбрал тренера на замену Анчелотти Кварацхелия ответил на вопрос о своём будущем В «Спартаке» сообщили новость о Соболеве, которым интересуется «Зенит» Роналду сыграл на Евро-2024 и повторил рекорд Месси Тренер «Спартака» Станкович ответил на вопрос о Промесе «Реал Сосьедад» принял решение по Захаряну Моуринью узнал соперника: Результаты жеребьёвки Лиги чемпионов «Спартак» принял решение по Николсону, Бальде и Мелёшину Лэмпард высказался о Криштиану Роналду
Назван лучший испанский футболист в истории: Касильяс – третий, Рауль – седьмой Ошибки в обороне, промахи в атаке: сборная Украины начала Евро с 0:3 от Румынии Месси рассказал, чем займётся после завершения карьеры Самый скучный матч Евро-2024: кивок Беллингема принёс Англии минимальную победу над Сербией Модрич уже не тот? Сборная Испании за тайм разгромила команду Хорватии Гюлер – крутая мощь: Турция повергла Грузию в боевом матче Автогол оторвался в споре бомбардиров: Испания дожала Италию с помощью Калафьори и выиграла группу Сборная Германии переиграла венгров и первой вышла в плей-офф домашнего Евро УЕФА ввёл запрет на флаги России Немецкие тинейджеры уничтожили Шотландию: сборная Германии домашний Евро начала феерической победой
Спортивные новости
Медведев уступил 42-й ракетке мира во втором круге турнира в Галле и сломал ракетку Плющев рассказал, почему Радулов решил перейти в ярославский «Локомотив». Экс-тренер сборной России — о финальной серии Кубка Стэнли: «Сейчас у всех будут шансы» «Эдмонтон» одержал победу над «Флоридой» в пятом матче финала Кубка Стэнли «Бостон» обыграл «Даллас» и стал чемпионом НБА Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Словакия Словакия
Украина Украина
1
2
3.85 3.30 2.05
Видео
92 мин
Польша Польша
Австрия Австрия
1
3
3.40 3.30 2.20
Видео
21.06.24 в 22:00
Нидерланды Нидерланды
Франция Франция
3.80 3.50 2.00
Видео
22.06.24 в 16:00
Грузия Грузия
Чехия Чехия
4.20 3.70 1.85
Видео
22.06.24 в 19:00
Турция Турция
Португалия Португалия
5.00 3.80 1.70
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 21 Июня
20:43 · Чемпионат Европы 2024
Игрок сборной Украины расплакался после победы
20:42 · Чемпионат Европы 2024
Арнаутович реализовал пенальти, сборная Австрии забила третий гол
20:33 · Чемпионат Европы 2024
Сборная Австрии снова впереди после удара Баумгартнера
20:25 · Чемпионат Европы 2024
Экс-тренер «Спартака» порадовался победе сборной Украины над Словакией
20:25 · Чемпионат Европы 2024
Сборную Испании могут наказать из-за 16-летнего Ямаля
20:18 · Чемпионат Европы 2024
Леау оценил свою игру в матче с Чехией
20:14 · Чемпионат Европы 2024
Мартинес рассказал, зачем сборной Португалии 39-летний Роналду
20:13 · Чемпионат Европы 2024
Наставник сборной Португалии: «Матч с Турцией будет отличаться от игры с Чехией»
19:48 · Чемпионат Европы 2024
Шапаренко: «Игра против Румынии нас многому научила»
19:39 · Чемпионат Европы 2024
Жота: «Турция сильнее Чехии и будет рассчитывать на другой результат»
19:38 · Чемпионат Европы 2024
Пёнтек сравнял счёт в матче Польша - Австрия
19:30 · Чемпионат Европы 2024
Лучший бомбардир Евро-2024 из Словакии объяснил поражение Украине
19:30 · Чемпионат Европы 2024
Наставник сборной Словакии: «Рад, как мы играли, горжусь ребятами»
19:25 · Чемпионат Европы 2024
Вратарь Словакии высказался после поражения от Украины
19:22 · Чемпионат Европы 2024
Семшов объяснил, почему сборная Австрии — «тёмная лошадка» Евро-2024
Все новости