Шкриньяр – о поражении от Украины: «Мы разочарованы»

Защитник сборной Словакии Милан Шкриньяр подвёл итоги матча чемпионата Европы – 2024 с Украиной.

Напомним, встреча прошла 21 июня и завершилась победой украинской команды со счётом 2:1.

- Первый тайм прошел хорошо, но после перерыва мы не смогли играть на таком же высоком уровне. Мы не следовали указаниям, позволили сопернику перевернуть игру. Мы разочарованы, хотели, чтобы все сложилось по-другому, но важно, что мы все еще в деле. Обидно, что упустили шанс на победу после такого отличного первого тайма, но нельзя опускать голову, - сказал защитник после матча.

В заключительном матче группового этапа Словакия сыграет против Румынии, встреча пройдёт 26 июня.