Сергей Ребров признался, что сказал игрокам Украины в перерыве

Сборная Украины в пятницу обыграла Словакию в матче второго тура группового этапа чемпионата Европы. После первого тайма украинцы проигрывали 0:1, но в итоге они смогли победить со счётом 2:1.

«Я не кричал [в перерыве]. Нам пришлось реагировать во втором тайме. Мы недостаточно высоко прессинговали. Мы поняли, что в этом наш шанс. Я сказал: «Не думайте о счёте, просто играйте», - слова Реброва приведены на сайте УЕФА.

В третьем туре групповой стадии чемпионата Европы сборная Украины будет играть против Бельгии. Матч пройдёт в среду, 26 июня. После двух туров украинская команда имеет три зачётных балла в своём активе.