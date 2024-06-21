Сборная Австрии быстро повела в матче с поляками

В матче чемпионата Европы между сборными Польши и Австрии забит быстрый гол. Номинальные гости заработали право на аут на левом фланге, на этот стандарт пришел высоченный защитник Гернот Траунер. После сбрасывания он не смог сыграть, но Филлипп Мвене повторно доставил мяч к воротам уже ногой, и Траунер головой переправил мяч в ближнюю девятку.

0:1 на табло. У сборных Нидерландов, Франции и Австрии по три очка, у поляков - ноль. Не пропустите текстовую трансляцию на LiveResult.ru.