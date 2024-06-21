Тренер Украины Ребров объяснил, почему в воротах сыграл Трубин, а не Лунин

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров дал комментарий по поводу ситуации с вратарями. Как известно, в матче против Румынии (поражение 0:3) в рамках ворот украинской команды стоял Андрей Лунин. А в игре против Словакии (победа 2:1) на воротах сыграл Анатолий Трубин.

По словам Реброва, Трубин заслужил заменить Лунина после того, как отстоял на ноль в товарищеской игре против Германии перед Евро.