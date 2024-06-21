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Чемпионат Европы по футболу 2024

Тренер Украины Ребров объяснил, почему в воротах сыграл Трубин, а не Лунин

21 Июня 2024 • 19:05 Комментировать
Словакия
1:2
Украина

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров дал комментарий по поводу ситуации с вратарями. Как известно, в матче против Румынии (поражение 0:3) в рамках ворот украинской команды стоял Андрей Лунин. А в игре против Словакии (победа 2:1) на воротах сыграл Анатолий Трубин.

По словам Реброва, Трубин заслужил заменить Лунина после того, как отстоял на ноль в товарищеской игре против Германии перед Евро.

«Я рад, что у нас хорошая конкуренция среди вратарей. Анатолий [Трубин] заслужил возможность сыграть после матча [0:0] против Германии [3 июня]. Он был очень спокоен и мог выйти в стартовом составе еще до этой игры», - слова Реброва приведены на сайте УЕФА.
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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Украины Сергей Ребров Андрей Лунин Анатолий Трубин ещё теги

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