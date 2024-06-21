Тренер Украины Ребров прокомментировал победу над Словакией

Во втором туре группового этапа чемпионата Европы сборная Украины добилась волевой победы над Словакией со счётом 2:1. После игры комментарий дал главный тренер «жёлто-синих» Сергей Ребров.

«Мы очень плохо сыграли против Румынии, но сегодня ребята показали другой настрой и заслужили победу. Теперь надо сосредоточиться на следующей игре, а это очень важная победа для команды и для страны», - слова Реброва приводятся на сайте УЕФА.

Ребров добавил, что в перерыве команда внесла корректировки в прессинге. Также специалист указал на то, что свежим футболистам удалось усилить игру после выхода на замену.

Следующий матч сборная Украины проведёт в среду, 26 июня, - против Бельгии.