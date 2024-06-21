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Чемпионат Европы по футболу 2024

Фанаты сборной Франции надели повязки в поддержку Мбаппе

21 Июня 2024 • 18:55 Комментировать
Нидерланды
...
Франция
Через 2 ч. 48 мин.

В пятницу вечером сборная Франции проведёт матч чемпионата Европы против Нидерландов. Килиан Мбаппе имеет шансы сыграть после перелома носа. При этом капитан «трёхцветных» должен выйти на поле в специальной защитной маске, которую для него изготовили.

В социальных сетях появляются видео, снятые на улицах неподалёку от стадиона. На них видно, что некоторые фанаты сборной Франции ходят в повязках на лицах, изображая маски. Очевидно, люди так поддерживают Мбаппе, которого хотят увидеть на поле.

Матч Нидерланды – Франция стартует в 22:00 по московскому времени. Следить за игрой можно будет в текстовой трансляции.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Франции Килиан Мбаппе

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НИДЕРЛАНДЫ ФРАНЦИЯ
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