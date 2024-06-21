Шапаренко – о победе Украины: «Сегодня на поле вышли 11 гладиаторов»

Полузащитник сборной Украины Николай Шапаренко дал комментарий после волевой победы над Словакией в матче второго тура на Евро-2024.

«Мне очень приятно получить награду лучшему игроку матча. Но то, какую игру выдала команда… Каждый сегодня игрок матча, каждый бился друг за друга. Сегодня на поле вышли 11 гладиаторов, плюс те, кто вышел на замену - тоже боролись. Думаю, мы заслужили этот результат», - сказал Шапаренко в эфире Megogo.

Напомним, что Николай Шапаренко в игре против Словакии забил гол и отдал голевой пас на партнёра.

В третьем туре чемпионата Европы сборная Украины сыграет против Бельгии. Матч пройдёт 26 июня.