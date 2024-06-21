Кафельников ответил, за кого болеет на чемпионате Европы – 2024

Бывший теннисист Евгений Кафельников рассказал, какую сборную он поддерживает на текущем чемпионате Европы – 2024.

«Я на Евро болею за сборную Германии. Но в целом на турнире пока никто не удивил и не разочаровал», — цитирует Кафельникова Legalbet.

Эксперт считает, что по первым матчам не стоит делать выводы, лучше вернуться к этому вопросу после окончания группового этапа.

После двух сыгранных туров сборная Германии возглавляет группу А, имея в своей копилке шесть набранных очков.

В третьем туре чемпионата Европы – 2024 подопечные Юлиана Нагельсманна встретятся со Швейцарией. Игра между командами пройдет 23 июня.