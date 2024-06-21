Экс-игрок сборной Нидерландов дал прогноз на матч против Франции

Бывший футболист сборной Нидерландов Майкл Мольс дал комментарий для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».

- Как вам старт Нидерландов на турнире?

- Команда начала очень хорошо, но упустила много моментов. Это нормально для первой игры. Матч был похож на игру против Сенегала в Катаре, когда сборная Нидерландов упустила много моментов.

- Какие ожидания от игры с Францией?

- Не считаю Францию фаворитом! В этой игре будет ничья, и всё решится в третьем туре.

Матч между сборными Нидерландов и Франции стартует в 22:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.