Дьяков ответил, какая сборная может всех удивить на Евро-2024

Экс-футболист «Ростова» Виталий Дьяков поделился мнением о «тёмной лошадке» текущего чемпионата Европы, который проходит в Германии.

Дьяков считает, что такой командой может стать сборная Италии, на которую сейчас никто не ставит.

«В их составе уже давно нет суперзвезд, какие были раньше, но зато очень много работяг. Возможно, итальянцы смогут преподнести сюрприз», — приводит слова Дьякова Legalbet.

По итогам двух сыгранных туров сборная Италии располагается на второй позиции в турнирной таблице группы B, набрав три очка.

В заключительном туре чемпионата Европы – 2024 итальянцы встретятся с Хорватией.