Определён лучший игрок матча Словакия – Украина

Первый матч пятницы на Евро-2024 завершился – сборная Украины добилась волевой победы над Словакией со счётом 2:1. Как сообщается на официальном сайте УЕФА, лучшим игроком этого поединка был признан полузащитник украинской команды Николай Шапаренко. Он записал на свой счёт один гол и один результативный пас на партнёра. За 89 проведённых на поле минут Шапаренко пробежал 12,1 километра.

После двух туров сборные Украины и Словакии имеют по три набранных очка в своих активах. В заключительном туре украинцы сыграют против Бельгии, а словаки – против Румынии. Эти матчи пройдут в среду, 26 июня.