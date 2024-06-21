Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
100 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Группа A
Германия 2 6
Швейцария 2 4
Шотландия 2 1
Венгрия 2 0
Группа B
Испания 2 6
Италия 2 3
Албания 2 1
Хорватия 2 1
Группа C
Англия 2 4
Дания 2 2
Словения 2 2
Сербия 2 1
Группа D
Нидерланды 1 3
Франция 1 3
Польша 1 0
Австрия 1 0
Группа E
Румыния 1 3
Украина 2 3
Словакия 2 3
Бельгия 1 0
Группа F
Турция 1 3
Португалия 1 3
Чехия 1 0
Грузия 1 0
Чемпионат Европы по футболу 2024

Четыре игрока, благодаря которым Украина переборола Словакию и осталась на Евро

21 Июня 2024 • 18:13 Комментировать (1)
Словакия
1:2
Украина

Ставим оценки футболистам за матч Евро-2024

Как же близки эти грани – в начале второго тайма сборная Украины практически покидала Евро-2024, имея в активе ноль очков, а после финального свистка застолбила за собой неплохую позицию. Второе место в группе и преимущество над словаками по личным встречам. Если ещё Бельгия обыграет Румынию, то в группе вообще восстановиться дзен. Предсказать участников плей-офф пока что нереально.

Так кто же устроил переворот? Ведь Украина вчистую проиграла первую половину первого тайма. Давайте разбираться. Пройдёмся по самым ярким персоналиям отчётного матча Евро-2024.

Статистика матча: владение мячом – 53:47, удары по воротам – 15:10, в створ – 5:4, угловые – 4:4. «Евро-футбол.ру» переварил игру и выставил субъективные оценки футболистам.

Максимальное количество баллов - 10 (оценка в начале матча - 6,0).

 

Протокол игры  
Словакия1:2Украина
(1:0) Шранц Иван17'  
  54'Шапаренко Николай (1:1)
  80'Яремчук Роман (1:2)
Дубравка МартинПекарик ПетерВавро ДенисШкриньяр МиланГанцко Давид 67' (Оберт Адам ( 67') Куцка ЮрайЛоботка СтаниславДуда Ондрей 60' (Стрелец Давид ( 60') Шранц Иван 86' (Сейер Лео ( 86') Боженик Роберт 60' (Бенеш Ласло ( 60') Гараслин Лукаш 67' (Суслов Томаш ( 67')
Запасные: Коша СебастьянРодак МарекРиго ТомашРавас ГенрихДьомбер НорбертГрошовски ПатрикВернон де МаркоДурис ДавидТупта ЛюбомирБеро Матуш
Трубин АнатолийТымчик АлександрЗабарный ИльяМатвиенко НиколайЗинченко АлександрШапаренко Николай 90' (Таловеров Максим ( 90') Бражко Владимир 85' (Сидорчук Сергей ( 85') Ярмоленко Андрей 67' (Зубков Александр ( 67') Судаков ГеоргийМудрик Михаил 85' (Малиновский Руслан ( 85') Довбик Артём 67' (Яремчук Роман ( 67'  84')
Запасные: Бондарь ВалерийБущан ГеоргийМихайличенко БогданКонопля ЕфимСваток АлександрМиколенко ВиталийЛунин АндрейСтепаненко ТарасВанат ВладиславЦыганков Виктор
21 июня. Стадион "Меркур-Арена".

ЧЕТЫРЕ ЛУЧШИХ ИГРОКА МАТЧА СЛОВАКИЯ – УКРАИНА

МИХАИЛ МУДРИК – 7,0. Единственный игрок атакующей группы, которые реально обострял. Довбик, Судаков и Ярмоленко провалились второй раз подряд, а вот Михаил к старанию добавил ещё и остроту. Мудрик придумал три опасные атаки, трижды удачно пошёл в дриблинг, всегда был нацелен на обострение.

Ещё бы в завершении добавить, а то опять Михаил из неплохой ситуации лупит в каркас ворот. Или мимо.

АЛЕКСАНДР ЗИНЧЕНКО – 8,0. Левый фланг обороны в этот раз был оплотом надёжности. Зинченко выключил и подключения ветерана Пекарика, и рывки Шранца. Ивану удалось себя показать только на стандарте.

В игре Зинченко всех просто съел: 10 выигранных единоборств из 11, четыре отбора, четыре выноса, два заблокированных удара. А на десерт – голевая передача.

АНАТОЛИЙ ТРУБИН – 8,0. Чтобы уходить с 0:1, надо ещё на эти 0:1 отстоять. А сборная Украины так провалила стартовый отрезок, что к первой половине тайма могла получить три-четыре мяча. Но замена голкипера сработала отлично.

Трубин сам ошибок не допускал, а своими сейвами добавил уверенности обороне. Всего Анатолий накопил четыре спасения, два из которых (после ударов Гараслина и Дуды) были очень впечатляющими.

НИКОЛАЙ ШАПАРЕНКО – 8,5. Шикарная голевая передача (закидушка) и результативный удар со второго темпа после грамотного открывания. Именно Николай Шапаренко выковал эту победу для сборной Украины, именно он оставил сборную в борьбе за плей-офф Евро-2024.

Но не только протокольными действиями Шапаренко был хорош – успевал он нагнетать плотность в центре поля, хорошо читал игру. Например, совершил два перехвата.

Лучший игрок матча Словакия – Украина
Александр Зинченко Николай Шапаренко Анатолий Трубин Михаил Мудрик Роман Яремчук Лукаш Гараслин Другой, напишу в комментариях
РезультатыАрхив
👍 1
👎 2
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Сборная Словакии Сборная Украины

Новости по матчу

Сегодня, 21 Июня
18:37
Шапаренко – о победе Украины: «Сегодня на поле вышли 11 гладиаторов»
18:16
Определён лучший игрок матча Словакия – Украина
18:13
Четыре игрока, благодаря которым Украина переборола Словакию и осталась на Евро 1
17:54
Сборная Украины переломила Словакию и волевой победой максимально запутала ситуацию в группе 2
17:42
Яремчук вывел вперёд сборную Украины в матче со словаками
17:15
Шапаренко забил первый гол сборной Украины на Евро
17:11
Сборная Украины обновила антирекорд чемпионата Европы
16:34
Нападающий Словакии догнал Мусиалу – они лучшие бомбардиры Евро-2024
16:22
Сборная Словакии достаточно быстро повела в матче с украинцами
15:24
Словакия - Украина: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2
15:17
Лунин – на скамейке: Сборная Украины назвала состав на матч Евро-2024
02:02
Словакия - Украина: где смотреть прямую трансляцию онлайн
20 Июня
23:27
Ставка и прогноз на матч Словакия — Украина чемпионата Европы — 21 июня 2024
22:17
Словакия – Украина: прогноз и ставки БК Pinnacle
22:08
Ставка и прогноз на матч Словакия — Украина Евро-2024 — 21 июня 2024
20:38
Зинченко ответил, верят ли в сборной Украины в выход из группы на Евро-2024 1
18:17
Интересный прогноз и ставка на матч Словакия – Украина Евро-2024 – 21 июня 2024
19 Июня
09:33
Актуальная ставка и прогноз на матч Словакия – Украина Евро-2024 – 21 июня 2024
18 Июня
22:46
Ставка и прогноз на точный счёт матча Словакия — Украина Евро 2024 — 21 июня 2024
21:14
Ставка и прогноз на матч Словакия – Украина Евро-2024 – 21 июня 2024
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
100 $ Получить
Комментарии (1) Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Vandalism
21 Июня 2024 в 18:47
желаю успеха Украине!
Назван новый главный фаворит Евро-2024: это не Англия, не Франция и даже не Германия Президент «Реала» Перес выбрал тренера на замену Анчелотти Кварацхелия ответил на вопрос о своём будущем В «Спартаке» сообщили новость о Соболеве, которым интересуется «Зенит» Роналду сыграл на Евро-2024 и повторил рекорд Месси Тренер «Спартака» Станкович ответил на вопрос о Промесе «Реал Сосьедад» принял решение по Захаряну Моуринью узнал соперника: Результаты жеребьёвки Лиги чемпионов «Спартак» принял решение по Николсону, Бальде и Мелёшину Лэмпард высказался о Криштиану Роналду
Назван лучший испанский футболист в истории: Касильяс – третий, Рауль – седьмой Ошибки в обороне, промахи в атаке: сборная Украины начала Евро с 0:3 от Румынии Месси рассказал, чем займётся после завершения карьеры Самый скучный матч Евро-2024: кивок Беллингема принёс Англии минимальную победу над Сербией Модрич уже не тот? Сборная Испании за тайм разгромила команду Хорватии Гюлер – крутая мощь: Турция повергла Грузию в боевом матче Автогол оторвался в споре бомбардиров: Испания дожала Италию с помощью Калафьори и выиграла группу Сборная Германии переиграла венгров и первой вышла в плей-офф домашнего Евро УЕФА ввёл запрет на флаги России Немецкие тинейджеры уничтожили Шотландию: сборная Германии домашний Евро начала феерической победой
Спортивные новости
Медведев уступил 42-й ракетке мира во втором круге турнира в Галле и сломал ракетку Плющев рассказал, почему Радулов решил перейти в ярославский «Локомотив». Экс-тренер сборной России — о финальной серии Кубка Стэнли: «Сейчас у всех будут шансы» «Эдмонтон» одержал победу над «Флоридой» в пятом матче финала Кубка Стэнли «Бостон» обыграл «Даллас» и стал чемпионом НБА Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Словакия Словакия
Украина Украина
1
2
3.85 3.30 2.05
Видео
11 мин
Польша Польша
Австрия Австрия
0
0
3.40 3.30 2.20
Видео
21.06.24 в 22:00
Нидерланды Нидерланды
Франция Франция
3.80 3.50 2.00
Видео
22.06.24 в 16:00
Грузия Грузия
Чехия Чехия
4.20 3.70 1.85
Видео
22.06.24 в 19:00
Турция Турция
Португалия Португалия
5.00 3.80 1.70
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 21 Июня
19:05 · Чемпионат Европы 2024
Тренер Украины Ребров объяснил, почему в воротах сыграл Трубин, а не Лунин
18:59 · Чемпионат Европы 2024
Тренер Украины Ребров прокомментировал победу над Словакией
18:55 · Чемпионат Европы 2024
Фанаты сборной Франции надели повязки в поддержку Мбаппе
18:37 · Чемпионат Европы 2024
Шапаренко – о победе Украины: «Сегодня на поле вышли 11 гладиаторов»
18:37 · Чемпионат Европы 2024
Кафельников ответил, за кого болеет на чемпионате Европы – 2024
18:32 · Чемпионат Европы 2024
Экс-игрок сборной Нидерландов дал прогноз на матч против Франции эксклюзив
18:31 · Чемпионат Европы 2024
Дьяков ответил, какая сборная может всех удивить на Евро-2024
18:30 · Чемпионат Европы 2024
Польша - Австрия: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
18:16 · Чемпионат Европы 2024
Определён лучший игрок матча Словакия – Украина
18:11 · Чемпионат Европы 2024
Данни: Верю, что сборная Португалии станет чемпионом Европы
17:57 · Чемпионат Европы 2024
Сборные Польши и Австрии назвали составы на матч Евро-2024
17:42 · Чемпионат Европы 2024
​Ямаль делает уроки прямо во время Евро-2024
17:42 · Чемпионат Европы 2024
Яремчук вывел вперёд сборную Украины в матче со словаками
17:30 · Чемпионат Европы 2024
Спаллетти злился из-за игры полузащитника сборной Италии
17:23 · Чемпионат Европы 2024
Шотландия потеряла важного игрока до конца Евро-2024
Все новости