Четыре игрока, благодаря которым Украина переборола Словакию и осталась на Евро

Ставим оценки футболистам за матч Евро-2024

Как же близки эти грани – в начале второго тайма сборная Украины практически покидала Евро-2024, имея в активе ноль очков, а после финального свистка застолбила за собой неплохую позицию. Второе место в группе и преимущество над словаками по личным встречам. Если ещё Бельгия обыграет Румынию, то в группе вообще восстановиться дзен. Предсказать участников плей-офф пока что нереально.

Так кто же устроил переворот? Ведь Украина вчистую проиграла первую половину первого тайма. Давайте разбираться. Пройдёмся по самым ярким персоналиям отчётного матча Евро-2024.

Статистика матча: владение мячом – 53:47, удары по воротам – 15:10, в створ – 5:4, угловые – 4:4. «Евро-футбол.ру» переварил игру и выставил субъективные оценки футболистам.

Максимальное количество баллов - 10 (оценка в начале матча - 6,0).

ЧЕТЫРЕ ЛУЧШИХ ИГРОКА МАТЧА СЛОВАКИЯ – УКРАИНА

МИХАИЛ МУДРИК – 7,0. Единственный игрок атакующей группы, которые реально обострял. Довбик, Судаков и Ярмоленко провалились второй раз подряд, а вот Михаил к старанию добавил ещё и остроту. Мудрик придумал три опасные атаки, трижды удачно пошёл в дриблинг, всегда был нацелен на обострение.

Ещё бы в завершении добавить, а то опять Михаил из неплохой ситуации лупит в каркас ворот. Или мимо.

АЛЕКСАНДР ЗИНЧЕНКО – 8,0. Левый фланг обороны в этот раз был оплотом надёжности. Зинченко выключил и подключения ветерана Пекарика, и рывки Шранца. Ивану удалось себя показать только на стандарте.

В игре Зинченко всех просто съел: 10 выигранных единоборств из 11, четыре отбора, четыре выноса, два заблокированных удара. А на десерт – голевая передача.

АНАТОЛИЙ ТРУБИН – 8,0. Чтобы уходить с 0:1, надо ещё на эти 0:1 отстоять. А сборная Украины так провалила стартовый отрезок, что к первой половине тайма могла получить три-четыре мяча. Но замена голкипера сработала отлично.

Трубин сам ошибок не допускал, а своими сейвами добавил уверенности обороне. Всего Анатолий накопил четыре спасения, два из которых (после ударов Гараслина и Дуды) были очень впечатляющими.

НИКОЛАЙ ШАПАРЕНКО – 8,5. Шикарная голевая передача (закидушка) и результативный удар со второго темпа после грамотного открывания. Именно Николай Шапаренко выковал эту победу для сборной Украины, именно он оставил сборную в борьбе за плей-офф Евро-2024.

Но не только протокольными действиями Шапаренко был хорош – успевал он нагнетать плотность в центре поля, хорошо читал игру. Например, совершил два перехвата.