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Чемпионат Европы по футболу 2024

Данни: Верю, что сборная Португалии станет чемпионом Европы

21 Июня 2024 • 18:11 Комментировать
Турция
...
Португалия
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Через 23 ч. 49 мин.

Бывший футболист «Зенита» Мигель Данни оценил шансы сборной Португалии выиграть чемпионат Европы – 2024.

«Португалия — реальный претендент на победу в чемпионате Европы. В нашей команде собраны опытнейшие и талантливейшие футболисты», — заявил Данни порталу «РБ Спорт».

Экс-игрок признался, что верит в успех сборной Португалии на текущем турнире.

Напомним, в рамках первого тура чемпионата Европы – 2024 португальцы одолели сборную Чехии со счетом 2:1 и сейчас с тремя очками занимают второе место в группе F.

В следующем туре Португалия встретится с Турцией. Поединок пройдет 22 июня, начало события — в 19:00 по столичному времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Португалии Мигель Данни

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