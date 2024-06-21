Данни: Верю, что сборная Португалии станет чемпионом Европы

Бывший футболист «Зенита» Мигель Данни оценил шансы сборной Португалии выиграть чемпионат Европы – 2024.

«Португалия — реальный претендент на победу в чемпионате Европы. В нашей команде собраны опытнейшие и талантливейшие футболисты», — заявил Данни порталу «РБ Спорт».

Экс-игрок признался, что верит в успех сборной Португалии на текущем турнире.

Напомним, в рамках первого тура чемпионата Европы – 2024 португальцы одолели сборную Чехии со счетом 2:1 и сейчас с тремя очками занимают второе место в группе F.

В следующем туре Португалия встретится с Турцией. Поединок пройдет 22 июня, начало события — в 19:00 по столичному времени.