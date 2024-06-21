Сборные Польши и Австрии назвали составы на матч Евро-2024

В пятницу вечером на чемпионате Европы пройдёт матч между сборными Польши и Австрии. Команды уже объявили стартовые составы, и мы приводим их ниже.

Состав Польши: Щесны, Кивёр, Давидович, Беднарек, Петровски, Зелиньски, Слиш, Франковски, Залевски, Пёнтек, Букса.

Состав Австрии: Пенц, Пош, Линхарт, Траунер, Мвене, Зайвальд, Гриллич, Баумгатнер, Лаймер, Забитцер, Арнаутович.

Мат между сборными Польши и Австрии стартует в 19:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

В первом туре Польша проиграла Нидерландам (1:2), а Австрия – Франции (0:1).