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Чемпионат Европы по футболу 2024

Сборная Украины переломила Словакию и волевой победой максимально запутала ситуацию в группе

21 Июня 2024 • 17:54 Комментировать (1)
Словакия
1:2
Украина
окончен

Сборные Словакии и Украины сошлись в рамках чемпионата Европы по футболу. Матч группового этапа состоялся 21 июня.

Протокол игры  
Словакия1:2Украина
(1:0) Шранц Иван17'  
  54'Шапаренко Николай (1:1)
  80'Яремчук Роман (1:2)
Дубравка МартинПекарик ПетерВавро ДенисШкриньяр МиланГанцко Давид 67' (Оберт Адам ( 67') Куцка ЮрайЛоботка СтаниславДуда Ондрей 60' (Стрелец Давид ( 60') Шранц Иван 86' (Сейер Лео ( 86') Боженик Роберт 60' (Бенеш Ласло ( 60') Гараслин Лукаш 67' (Суслов Томаш ( 67')
Запасные: Коша СебастьянРодак МарекРиго ТомашРавас ГенрихДьомбер НорбертГрошовски ПатрикВернон де МаркоДурис ДавидТупта ЛюбомирБеро Матуш
Трубин АнатолийТымчик АлександрЗабарный ИльяМатвиенко НиколайЗинченко АлександрШапаренко НиколайБражко Владимир 85' (Сидорчук Сергей ( 85') Ярмоленко Андрей 67' (Зубков Александр ( 67') Судаков ГеоргийМудрик Михаил 85' (Малиновский Руслан ( 85') Довбик Артём 67' (Яремчук Роман ( 67'  84')
Запасные: Бондарь ВалерийБущан ГеоргийТаловеров МаксимМихайличенко БогданКонопля ЕфимСваток АлександрМиколенко ВиталийЛунин АндрейСтепаненко ТарасВанат ВладиславЦыганков Виктор
21 июня. Стадион "Меркур-Арена".

 

Дебютный матч Украины не задался настолько сильно, насколько сильно повезло словакам в том же туре. Только на везение их победу над Бельгией списывать не будем, но два незасчитанных гола и масса нереализованных моментов всё-таки намекает, что команда Лоботки добилась чуть больше того, на что наиграла. Украина же наиграла на разгром в матче против Румынии, она его и получила – 0:3. Исправлять (или ухудшать) ситуацию и разницу мячей предстояло в игре против словаков.

Лунин, проваливший первую игру, опустился на скамейку запасных, места в воротах занял Трубин. Но надёжности этот ход Реброва не добавил. Правда, вопросы не к голкиперу, а к обороне, допустившей этот проходной двор. Только за первые двадцать минут Трубин спас дважды – ногой отразил плотный удар Гараслина из пределов штрафной площади, а затем корпусом – после удара Дуды и навеса всё того же Гараслина.

Быстрый гол вытекал из логики игры, словаки действовали сильно лучше. И на 17-й минуте счёт открыли. С левого края Дуда подал на дальнюю штангу, Иван Шранц выиграл верх и головой пробил точно в дальний угол – 1:0. Только после пропущенного гола проснулись «жёлто-синие». Перехватили мяч инициативу, а под занавес тайма даже смогли ответить неплохими моментами.

Довбик после передачи Зинченко долго крутился, потому пробил в ногу Вавро. Тымчик у точки пенальти подбор выиграл, пробил что есть силы, но словаков спасла штанга. А когда Михаил Мудрик устроил соло, ворвался в штрафную площадь, обыграл того же Вавро и пробил – спас Мартин Дубравка. По моментам украинцы ситуацию примерно уровняли, но на перерыв так и ушли, уступая в счёте.

Переломить ситуацию удалось во втором тайме. Идеально «жёлто-синие» воспользовались обрезом Куцки: по левому краю убежал Зинченко и умно прострелил на второй темп, откуда Шапаренко расстрелял Дубравку – 1:1. В концовке давление Украины усилилось и добилась-таки она своего. Сначала Мудрик чуть не сломал ближнюю к себе штангу, после передачи Яремчука, а потом сам Роман отличился, воспользовавшись забросом Шапаренко и протолкнув мяч мимо голкипера – 1:2. Гол+пас у Николая.

Волевая победа Украины максимально запутывает ситуацию в группе. Если вечером Бельгия обыграет Румынию, что очень вероятно, то у всех команд квартета будет по три очка.
С какого места Украина выйдет в плей-офф?
1 2 3 Украины не будет в плей-офф Евро-2024
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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Словакии Сборная Украины

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Антидыня
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