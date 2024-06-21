​Ямаль делает уроки прямо во время Евро-2024

Полузащитник «Барселоны» Ламин Ямаль блистает на футбольных полях Евро-2024, но, как мы уже сообщали, в свободное от матчей время он выполняет домашние уроки. В Испании образование типа ESO (Ensenanza Secundaria Obligatoria), то есть с 12 до 16 лет, является обязательным, и Ямаль хочет получить его.

- Я выполняю домашние задания, потому что я заканчивают четвертый год ESO, провожу занятия по интернету, и пока что всё хорошо. Если буду хорошо выступать на чемпионате Европы, то, может, и учителя будут полояльнее ко мне, - заявил Ямаль репортёрам.

Пока что всё хорошо и на полях - сборная Испании победила в двух матчах и уже обеспечила себе участие в плей-офф.