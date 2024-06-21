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Чемпионат Европы по футболу 2024

Спаллетти злился из-за игры полузащитника сборной Италии

21 Июня 2024 • 17:30 Комментировать
Испания
1:0
Италия

В четверг вечером сборная Италии проиграла Испании на чемпионате Европы со счётом 0:1. Полузащитник итальянской команды Жоржиньо провёл на поле один тайм, после чего был заменён. Как сообщает Sky Sports Italia, по ходу первой половины игры главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти злился из-за игры Жоржиньо.

«Он должен бежать и забирать мяч, иначе в его игре нет смысла», - такую фразу произнёс Спаллетти, если верить источнику.

Сборная Италии после двух туров группового этапа Евро имеет три очка в своём кармане. Чтобы точно выйти в плей-офф турнира, команде Лучано Спаллетти нужно не проиграть Хорватии в третьем туре.

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