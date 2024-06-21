Шотландия потеряла важного игрока до конца Евро-2024

Левый защитник сборной Шотландии Киран Тирни больше не сыграет на чемпионате Европы. Как сообщает Eurosport, серьёзная травма подколенного сухожилия помешает 27-летнему игроку снова выступить на этом турнире.

Как известно, в последнем матче против Швейцарии (ничья 1:1) Тирни после травмы пришлось уносить с поля на носилках по ходу второго тайма.

В третьем туре группового этапа чемпионата Европы сборная Шотландии будет играть против Венгрии. Матч пройдёт в воскресенье, 23 июня. Шотландцы ещё сохраняют шансы на выход в плей-офф, хотя они смогли набрать только одно очко в двух играх.