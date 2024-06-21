Сборная Украины обновила антирекорд чемпионата Европы

В пятницу сборная Украины играет на чемпионате Европы - 2024 против Словакии. Пропустив на 17-й минуте от Ивана Шранца, «жёлто-синие» обновили антирекорд Евро. Украинцы пропускали во всех 13 своих играх на континентальном футбольном форуме.

Как сообщает Opta, помимо Украины только две команды ещё не проводили на чемпионатах Европы «сухих» матчей. Этими командами являются сборные Исландии (5 матчей) и Северной Македонии (3 матча).

Следить за игрой чемпионата Европы – 2024 между сборными Словакии и Украины во всех красках можно в текстовой трансляции, которая проходит на портале LiveResult.