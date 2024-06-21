Нападающий Словакии догнал Мусиалу – они лучшие бомбардиры Евро-2024

В пятницу на чемпионате Европы – 2024 в рамках второго тура группового этапа играют сборные Словакии и Украины. Счёт в этой игре был открыт на 17-й минуте, когда нападающий Иван Шранц забил гол головой. Шранц забил и в первой игре на турнире, расписавшись в воротах сборной Бельгии.

Таким образом, Иван Шранц догнал Джамала Мусиалу из сборной Германии на вершине рейтинга бомбардиров Евро-2024. Словак и немец забили своим соперникам по два гола.

Следить за дальнейшим развитием событий в матче между сборными Словаки и Украины можно в текстовой трансляции, которую проводит портал LiveResult.