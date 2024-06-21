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Чемпионат Европы по футболу 2024

Мостовой: «Испания полностью переиграла итальянцев»

21 Июня 2024 • 16:34 Комментировать
Испания
1:0
Италия

Бывший игрок «Спартака» Александр Мостовой высказался об игре сборной Испании в минувшем матче с Италией.

Встреча второго тура чемпионата Европы – 2024 завершилась победой испанского коллектива с минимальным счетом 1:0.

«Испанцы — просто красавцы, вчера они полностью переиграли итальянцев. Испания вчера меня сильно порадовала, они точно одни из претендентов на победу на Евро», — приводит слова Мостового портал «РБ Спорт».

Стоит сказать, что после двух сыгранных туров сборная Испании уже обеспечила себе выход в плей-офф турнира, набрав шесть очков.

В третьем туре подопечные Луиса де ла Фуэнте встретятся со сборной Албании.

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