Мостовой: «Испания полностью переиграла итальянцев»

Бывший игрок «Спартака» Александр Мостовой высказался об игре сборной Испании в минувшем матче с Италией.

Встреча второго тура чемпионата Европы – 2024 завершилась победой испанского коллектива с минимальным счетом 1:0.

«Испанцы — просто красавцы, вчера они полностью переиграли итальянцев. Испания вчера меня сильно порадовала, они точно одни из претендентов на победу на Евро», — приводит слова Мостового портал «РБ Спорт».

Стоит сказать, что после двух сыгранных туров сборная Испании уже обеспечила себе выход в плей-офф турнира, набрав шесть очков.

В третьем туре подопечные Луиса де ла Фуэнте встретятся со сборной Албании.