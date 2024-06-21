Талан: «Франция — серьёзный соперник, но Нидерланды нельзя недооценивать»

Бывший игрок сборной Нидерландов Джеффри Талан в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о предстоящем матче с Францией.

— Как вам игра против сборной Польши?

— Я бы оценил игру на 8 из 10. Мы выиграли, но это было непросто. Первый тайм мне понравился гораздо больше, чем второй. Мы могли забить куда больше, над реализацией надо работать.

— Какие ожидания от игры с Францией?

— Это очень серьезный соперник, но и сборную Нидерландов нельзя недооценивать. Думаю, будет боевая ничья с забитыми голами.

Встреча второго тура чемпионата Европы – 2024 между сборными Нидерландов и Франции состоится сегодня, 21 июня. Портал LiveResult проведет текстовую трансляцию игры, начало события — в 22:00 по мск.