Каррагер назвал двух игроков, которых нужно исключить из состава Англии

Сборная Англии неубедительно выступила в матчах Евро-2024 против Сербии (1:0) и Дании (1:1). Гарет Саутгейт в этих играх использовал один и тот же стартовый состав – с Трентом Александер-Арнольдом в качестве полузащитника. Экс-игрок «трёх львов» Джейми Каррагер считает, что Саутгейту придётся внести корректировки.

«К сожалению, двумя топ-игроками АПЛ – Трентом Александер-Арнольдом и Филом Фоденом – теперь придётся пожертвовать. В таком составе мы не видим лучшей игры ни от команды, ни от них самих. Использовать Трента как полузащитника на крупном турнире – риск. Это не сработало», - написал Каррагер в колонке для The Telegraph.

Следующий матч сборная Англии проведёт 25 июня - против Словении.