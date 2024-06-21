Гасилин: «Мы вообще можем не увидеть Италию в плей офф Евро-2024»

Бывший футболист «Зенита» Алексей Гасилин высказался о минувшем матче между сборными Испании и Италии.

Игра второго тура чемпионата Европы – 2024 завершилась победой испанцев с минимальным счетом 1:0.

Гасилин заявил, что Испания всегда была играющей командой, которая использует забегания, быстро играет в пас, а также бьет с дальней дистанции.

«Если бы не Доннарумма, то Италия проиграла бы 0:3. Этой команде еще играть с хорватами, и Италию мы вообще можем не увидеть в плей‑офф», — приводит слова Гасилина «Матч ТВ».

В заключительном туре группового этапа Евро-2024 сборная Испании сыграет с Албанией, а Италия встретится с Хорватией.