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Чемпионат Европы по футболу 2024

Защитник Германии – лидер Евро-2024 по созданным моментам с игры

21 Июня 2024 • 15:30 Комментировать
Швейцария
...
Германия
1 5.20 X 3.90 2 1.70
23.06 22:00

Сборная Германии уже обеспечила себе место в плей-офф чемпионата Европы за счёт побед над Шотландией (5:1) и Венгрией (2:0). Защитник Йозуа Киммих может записать два прошедших матча себе в актив. Как сообщает WhoScored, именно Киммих на текущий момент является лидером Евро-2024 по созданным моментам с игры. Представитель «Баварии» соорудил 8 таких моментов.

Стоит отметить, что в «Баварии» Киммих действует преимущественно в полузащите. В сборной Германии же Йозуа играет справа в обороне.  

В воскресенье, 23 июня, сборная Германии сыграет против Швейцарии в третьем туре чемпионата Европы .

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Германии Йозуа Киммих

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