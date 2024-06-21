Защитник Германии – лидер Евро-2024 по созданным моментам с игры

Сборная Германии уже обеспечила себе место в плей-офф чемпионата Европы за счёт побед над Шотландией (5:1) и Венгрией (2:0). Защитник Йозуа Киммих может записать два прошедших матча себе в актив. Как сообщает WhoScored, именно Киммих на текущий момент является лидером Евро-2024 по созданным моментам с игры. Представитель «Баварии» соорудил 8 таких моментов.

Стоит отметить, что в «Баварии» Киммих действует преимущественно в полузащите. В сборной Германии же Йозуа играет справа в обороне.

В воскресенье, 23 июня, сборная Германии сыграет против Швейцарии в третьем туре чемпионата Европы .