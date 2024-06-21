Лунин – на скамейке: Сборная Украины назвала состав на матч Евро-2024

Программу пятницы на чемпионате Европы будет открывать матч между национальными сборными Словакии и Украины. Сергей Ребров уже выбрал состав команды на игру, и мы приводим его ниже.

Состав Украины: Трубин, Тымчик, Забарный, Матвиенко, Зинченко, Шапаренко, Бражко, Судаков, Ярмоленко, Мудрик, Довбик.

Сборные Словакии и Украины начнут матч в 16:00 по московскому времени. Следить за игрой во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции, которую проведёт портал LiveResult.

В первом туре Евро-2024 Словакия обыграла Бельгию (1:0), а Украина проиграла Румынии (0:3).