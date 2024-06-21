Ямаль шокировал короля Испании

В четверг вечером сборная Испании обыграла Италию с минимальным счётом 1:0 во втором туре группового этапа чемпионата Европы. После игры раздевалку «красной фурии» посетил король Испании – Филип VI. Король пожал руку всем футболистам национальной команды.

Проходя около Ямаля, Филип VI спросил, сколько футболисту лет. Услышав «16», король в шоке сделал так называемый жест «рука-лицо». При этом Филип VI улыбался.

Напомним, что сборная Испании уже обеспечила себе выход в плей-офф чемпионата Европы с первого места. Третья игра группового этапа против Албании для «красной фурии» не будет иметь турнирного значения.