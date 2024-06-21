Колыванов: «Испания была настолько хороша, что у итальянцев практически не было шансов»

Экс-футболист «Болоньи» Игорь Колыванов поделился комментарием об игре сборной Италии в минувшем матче против Испании.

Встреча второго тура чемпионата Европы – 2024 завершилась поражением итальянцев с минимальным счетом 0:1.

«Италия сыграла безлико. Испания была настолько хороша, что у итальянцев практически не было шансов», — заявил Колыванов Metaratings.

Эксперт заявил, что давно не видел команду, у которой такая хорошая физическая форма, ведь Испания активно прессинговала на протяжении всех 90 минут игры.

На данный момент сборная Испании возглавляет группу B, имея в своей копилке шесть набранных очков.

В заключительном туре чемпионата Европы – 2024 подопечные Луиса де ла Фуэнте сыграют с Албанией. Матч состоится 24 июня. Стартовый свисток арбитра должен будет прозвучать в 22:00 по московскому времени.