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Чемпионат Европы по футболу 2024

Куарежма: «Роналду всегда должен быть в стартовом составе»

21 Июня 2024 • 13:47 Комментировать
Турция
...
Португалия
1 5.90 X 4.30 2 1.58
22.06 19:00

Бывший футболист сборной Португалии Рикарду Куарежма высказался о звёздном нападающем Криштиану Роналду. По мнению Куарежмы, 39-летний Роналду всегда должен попасть в стартовый состав национальной команды.

«Криштиану Роналду всегда должен играть и быть в стартовом составе. Когда играешь рядом с ним, отношение другое», - слова Куарежмы приводятся в социальных сетях.

Напомним, что в первом матче на чемпионате Европы - 2024 сборная Португалии обыграла Чехию со счётом 2:1. Во втором туре группового этапа португальцы будут играть против Турции, этот матч пройдёт в субботу, 22 июня.

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Евро-Футбол.Ру,
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