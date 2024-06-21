Куарежма: «Роналду всегда должен быть в стартовом составе»

Бывший футболист сборной Португалии Рикарду Куарежма высказался о звёздном нападающем Криштиану Роналду. По мнению Куарежмы, 39-летний Роналду всегда должен попасть в стартовый состав национальной команды.

«Криштиану Роналду всегда должен играть и быть в стартовом составе. Когда играешь рядом с ним, отношение другое», - слова Куарежмы приводятся в социальных сетях.

Напомним, что в первом матче на чемпионате Европы - 2024 сборная Португалии обыграла Чехию со счётом 2:1. Во втором туре группового этапа португальцы будут играть против Турции, этот матч пройдёт в субботу, 22 июня.