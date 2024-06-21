Игрок «Рубина» извинился после скандала на Евро-2024

Нападающий «Рубина» и сборной Албании Мирлинд Даку угодил в скандал на чемпионате Европы. После ничей с Хорватией (2:2) футболист скандировал оскорбления в адрес сербов и северных македонцев. Сообщалось, что Даку может получить серьёзную дисквалификацию.

В пятницу Даку выступил с заявлением, в котором принёс извинения за свои оскорбительные выражения. Сложно сказать, как это повлияет на возможное наказание для представителя Российской премьер-лиги.

Сборная Албании после двух туров Евро-2024 имеет два очка в своём кармане. Ближайший матч албанцы проведут в понедельник, 24 июня, - против Испании.

Игроку РПЛ могут запретить играть на Евро-2024