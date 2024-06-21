Гордеев: «У Италии нет шансов отстоять свой титул»

Футбольный эксперт Андрей Гордеев в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о победе сборной Испании над Италией.

- Какие впечатления от матча испанцев с итальянцами?

- Игра была очень интересная и напряженная. Как мне показалось, итальянцы очень старались, а испанцы действовали по бразильскому принципу, что забьют столько, сколько захотят. В плане организации игры обе команды понимают, что делают. Но у итальянцев не получилась игра с мячом. Они были зажаты, скованы. Испанцы могли забить больше и победили по делу. Но мы знаем итальянский характер. Эти ребята напористые, кубковые. Думаю, они имеют большие шансы пройти в плей-офф.

- Наставник сборной Италии Спаллетти назвал причиной поражения своей команды то, что его игроки были вялыми и включились только в самом конце. Вы согласны с этим?

- Мне показалось, что итальянцы были очень зажаты, когда владели мячом. В обороне команда была организована, компактно оборонялась, отходила за линию мяча. А вот все, что касается игры с мячом, они недоработали. Хотя было видно, как они хотели строить игру. Но, видимо, немного перегорели. Тем более, перед матчем все говорили, что для Италии это одна из самых важных игр.

- В двух матчах у Испании получился нокаут Хорватии, тотальное доминирование с Италией и досрочный выход в плей-офф. Испания сейчас лучшая команда Евро?

- С точки зрения игры с мячом однозначно. Мне хочется посмотреть, как они будут играть против более мощных команд. Они сильны тем, когда ведут игру, а вот когда владение мячом будет примерно равным, с такими соперниками, как Англия, Франция, любопытно, как они будут выглядеть. Ведь игра без мяча никогда не была сильной стороной Испании. Они брали контрпрессингом, большим владением мяча.

- Какие игроки испанцев выделяются по первым турам?

- Можно многих отметить. Но испанцы сильны командной работой, взаимопониманием. Они дополняют друг друга. Но если их оставить без мяча, их можно обыгрывать.

- 16-летний испанец Ямаль лидирует на Евро по количеству обводок. Это будущая мировая звезда или он уже стал таковым?

- Его можно так называть. Многие великие футболисты заявили о себе в раннем возрасте. Видно, что он уже здорово идет в дриблинг, не боится играть, прекрасно оснащен. У него есть все качества. Солировать в 16 лет в сборной Испании – дорогого стоит. Он обращает на себя внимание. Много остроты исходит с левого фланга, где он часто располагается.

- Какие перспективы у итальянцев на Евро?

- Они не попали на чемпионат мира, у них идет глобальная перестройка. Идет смена поколений, чемпионы уходят из состава сборной. Так что результаты, которые мы видим, вполне закономерны. Италия на этом Евро является крепким середняком.

- Это значит, что отстоять свой титул ей будет трудно?

- Я думаю, что шансов на это нет.

Елена Григорьевская