Брат и агент Рэшфорда упрекнут тренера Англии Саутгейта

Маркус Рэшфорд не получил вызов на чемпионат Европы – 2024. Нападающего «Манчестер Юнайтед» не оказалось даже в расширенной заявке национальной команды, которую публиковали в середине мая. Решение Гарета Саутгейта казалось объяснимым – Рэшфорд провёл не лучший сезон. Но теперь, когда сборная Англии выступает откровенно блекло, появляются вопросы.

После ничьей Англии с Данией (1:1) брат и по совместительству агент Рэшфорда по имени Дуэйн опубликовал в социальных сетях фото игрока.