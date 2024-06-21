Семшов дал прогноз на матч Нидерланды - Франция

«Трёхцветные» выиграли семь из последних восьми очных матчей. Можно сказать, что Нидерланды для Франции являются удобным соперником. Но сейчас команды, скорее всего, сыграют вничью с забитыми мячами», - передает слова Семшова «Всепроспорт».