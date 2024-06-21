Семшов дал прогноз на матч Нидерланды - Франция

Бывший футболист сборной России и московского «Динамо» Игорь Семшов поделился мыслями о поединке Нидерландов и Франции в рамках второго тура группового этапа чемпионата Европы – 2024.
«Трёхцветные» выиграли семь из последних восьми очных матчей. Можно сказать, что Нидерланды для Франции являются удобным соперником. Но сейчас команды, скорее всего, сыграют вничью с забитыми мячами», - передает слова Семшова «Всепроспорт».
Поединок Нидерланды – Франция пройдет в пятницу, 21 июня. Стартовый свисток главного арбитра противостояния прозвучит в 22:00 по московскому времени.
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