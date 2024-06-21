Батак объяснил неубедительную игру сборной Англии на Евро-2024

Экс-игрок «Динамо» Радослав Батак поделился мнением об игре сборной Англии на текущем чемпионате Европы — 2024.

По мнению эксперта, судя по игре англичан в первых двух матчах, команда устала.

— У них был очень большой сезон, они отыграли практически сотню матчей. Второй тайм с Сербией и вчерашняя игра с Данией показали, что Англии будет тяжело на этом Евро, — заявил Батак «Чемпионату».

После двух сыгранных туров у подопечных Гарета Саутгейта четыре набранных очка, которые позволяют команде возглавлять группу C.

В последнем туре группового этапа Англии предстоит встретиться со Словенией. Игра пройдет 25 июня, начало — в 22:00 по мск.