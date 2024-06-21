Сборная Уэльса осталась без тренера вскоре после ничьей с Гибралтаром

Футболисты сборной Уэльса смотрят чемпионат Европы по телевизору – пробиться на континентальный футбольный форум валлийцам не удалось. Более того, в июне «драконы» буквально шокировали собственных фанатов результатами товарищеских матчей. Так, Уэльс сыграл вничью со скромным Гибралтаром (0:0) и крупно проиграл Словакии (0:4).

По итогам всех этих неудач Роб Пэйдж был уволен с должности главного тренера сборной Уэльса. О своём решении Футбольная ассоциация Уэльса объявила в пятницу. Теперь организация будет искать нового рулевого для национальной команды страны.