Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» высказался о первой игре Криштиану Роналду на Евро-2024.

«Он пример для всех! Так же как и Месси. В 39 лет находится в такой форме! Он сыграл обычно, нормально, хорошо. Но сказать, что плохо сыграл с Чехией, нельзя. Некоторые играют, и их по 30 минут не видишь. Про них почему-то не говорят», - сказал Мостовой.

В первом туре группового этапа Евро-2024 Криштиану Роналду не отметился результативными действиями. Однако это не помешало сборной Португалии победить Чехию.

22 июня команда сыграет во втором туре против Турции. Начало – в 19:00 мск. За прямой текстовой трансляцией следить можно на портале LiveResult.ru.