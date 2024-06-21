Колосков: «Мне нравится, как немцы играют на Евро-2024»

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков высказался об игре сборной Германии на домашнем Евро-2024.

«Конечно, две игры — это еще ничего, все впереди. Но мне нравится, как немцы играют на Евро. Безусловно, они сейчас одни из главных фаворитов», — приводит слова Колоскова портал «РБ Спорт».

При этом специалист отметил, что нельзя недооценивать Испанию, Францию и Португалию.

После двух сыгранных туров сборная Германии возглавляет группу A, набрав шесть очков. Стоит сказать, что немцы стали первыми, кому удалось выйти в плей-офф чемпионата Европы – 2024.

В заключительном туре Германия встретится со Швейцарией. Игра между командами пройдет 23 июня, начало — в 22:00 по мск.