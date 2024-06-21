Павлюченко сделал прогноз на исход матча Нидерланды - Франция

В одном из центральных матчей второго тура групповой стадии Евро-2024 встретятся сборные Нидерландов и Франции. Об этом матче поделился мнением бывший нападающий «Спартака» Роман Павлюченко.

«Нидерланды - крепкая команда, имеющая в составе звезд мировой величины. Франция тоже очень сильна. Поставлю на вариант, который в равной степени устроит оба коллектива. Мой вариант пари – ничья», - передает слова Павлюченко «Всепроспорт».

Матч Нидерланды – Франция состоится в пятницу, 21 июня, стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени. В первом туре обе сборные одержали минимальные победы.