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Чемпионат Европы по футболу 2024

Бывший тренер сборной России оценил выступление Роналду на Евро-2024 эксклюзив

21 Июня 2024 • 16:05 Комментировать

Экс-тренер сборной России Сергей Балахнин в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о капитане сборной Португалии Криштиану Роналду.

«Наверное, можно сказать, в своём возрасте он всё равно остаётся лидером Португалии. Я бы с натяжкой, но сказал бы, что Роналду является лидером своей сборной.

Я не берусь сказать, что он якорь, но это уже не тот Роналду, который был когда-то. Перед ним надо снять шляпу и сказать спасибо, что держит себя в таком состоянии и показывает такой футбол», — сказал Балахнин.


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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Сборная Португалии Сергей Балахнин евро-2024 ещё теги
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