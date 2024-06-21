Экс-тренер сборной России Сергей Балахнин в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о капитане сборной Португалии Криштиану Роналду.

«Наверное, можно сказать, в своём возрасте он всё равно остаётся лидером Португалии. Я бы с натяжкой, но сказал бы, что Роналду является лидером своей сборной.

Я не берусь сказать, что он якорь, но это уже не тот Роналду, который был когда-то. Перед ним надо снять шляпу и сказать спасибо, что держит себя в таком состоянии и показывает такой футбол», — сказал Балахнин.