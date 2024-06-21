В сборной Англии распорядились не подпускать экс-любовницу Уокера к его жене

Необычная история с Евро-2024. Поддержать своего мужа приехала Энни Килнер – супруга защитника сборной Англии Кайла Уокера. Проблема в том, что на турнир прибыла и Лорин Гудман – бывшая любовница футболиста. Она даже опубликовала в социальных сетях фото общего ребёнка с Уокером в футболке сборной Англии и надписью «Папочка».

Учитывая ситуацию, служба безопасности сборной Англии получила инструкцию – обеспечить, чтобы Гудман не контактировала с Килнер. В стане «трёх львов» опасаются конфликта девушек, пишет The Sun.

Как известно, несколько месяцев назад Кайл Уокер публично раскаялся в изменах и сказал, что будет работать над сохранением своей семьи.